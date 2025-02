Jerônimo reafirma compromisso com PSD em meio imbróglio na Alba

Jerônimo Rodrigues - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Em meio a imbróglio na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), envolvendo o afastamento do deputado Adolfo Menezes (PSD) do cargo de liderança e uma possível nova eleição na Casa, o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), reforçou, na manhã desta segunda-feira, 12, que manterá sua palavra sobre a proporcionalidade com o PSD em caso de uma nova disputa.

“O meu acordo, enquanto governador, com os partidos foi que a proporcionalidade acontecesse, tanto é que no diálogo com o PT, eles já toparam, o PT topou. [...] Se vai ter uma nova eleição ou se vai permanecer o nome de Ivana [Bastos], eu estou muito confortável em relação a isso, no que diz respeito ao meu compromisso com o PSD. Vamos aguardar o que é que vai acontecer com a mensagem escrita pelo ministro Gilmar Mendes”, declarou, durante coletiva de imprensa em evento de comemoração dos 200 anos da Polícia Militar da Bahia.

Reeleito para o terceiro mandato no posto no início do mês, Adolfo foi afastado da presidência da Casa por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A deputada Ivana Bastos assumiu o posto interinamente.

A decisão do ministro é fruto de uma ação do deputado estadual Hilton Coelho (Psol), candidato derrotado à presidência da Casa, em pleito que ocorreu no dia 3 de fevereiro. No documento que o Portal A TARDE teve acesso, o magistrado cita a 'controvérsia' no processo que culminou na reeleição do atual presidente. Adolfo terá até dez dias para apresentar um recurso contestando a decisão.

Jerônimo ressaltou o respeito na decisão do STF qualquer que seja e reafirmou sua posição de apoio. “Eu na condição de governador espero só que o PSD dialogue entre si para caso aconteça uma nova eleição, qual vai ser o desenho. Eu reafirmo que manterei minha palavra de proporcionalidade com o PSD. Em relação ao nome, aí não cabe a mim”, declarou.