Mulheres abrem espaço na Alba. E Ivana Bastos mira a presidência | A TARDE

A deputada Fabíola Mansur festeja: as mulheres ganham mais um ponto a favor com a inauguração hoje da Procuradoria Especial da Mulher da Alba, em ato com a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, Secretaria de Política para as Mulheres e União dos Vereadores e Vereadoras da Bahia.

— Estamos dando um passo adiante. As mulheres terão um espaço para encaminhamento ou orientação, do enfrentamento da violência ao empreendedorismo.

E já que o papo também vai ser sobre o empoderamento da mulher, na pauta entra também a eleição para a presidência da Alba, que só vai acontecer em fevereiro de 2025, mas já está no debate.

Na Bahia —A deputada Ivana Bastos, que é do PSD, o mesmo partido do presidente da Alba, Adolfo Menezes, diz que jamais vai brigar com o amigo de quem muito se fala sobre a possibilidade de reeleição, mas já está com o discurso pronto para externar a vontade de presidir o legislativo.

— Desde que a República foi proclamada a Assembleia da Bahia já teve 60 presidentes, todos homens, nenhuma mulher. Eu teria muita honra em ser a primeira.

As 10 mulheres deputadas na Assembleia da Bahia bradam que já passou da hora de se construir uma sociedade com participação feminina seja mais ampla nos núcleos decisõrios, bom caminho para reduzir a pior estatística, a da violência por questões de gênero.

Não é fácil. Até hoje, o recorde da participação feminina na própria Alba é da legislatura 2011-2014, com 11 entre 63.

Via Bahia vira saco de porrada

A Via Bahia até bloqueou na justiça a manifestação que os deputados baianos fariam no pedágio da BR-324 terça passada, mas pelo visto ganhou 63 inimigos com mandato.

Na Comissão de Defesa do Consumidor, ontem, o deputado Fabrício Falcão chegou a classificar a Via Bahia como ‘calhorda’ e ‘pilantra’. O deputado Tiago Correia (PSDB) completou: ‘Desde o 1º ano da concessão ela vem descumprindo o contrato’.

PEC da reeleição é protocolada

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permite a reeleição para a presidência da Assembleia foi formalmente protocolada ontem e sai no Diário Oficial de hoje.

Tem 47 assinaturas, o que quer dizer que apenas 16 dos 63 deputados estaduais baianos não assinaram, entre eles o presidente Adolfo Menezes (PSD) e a deputada Ivana Bastos (PSD). A expectativa é de que seja votada ainda este ano.

Representação feminina total



Na instalação da Procuradoria da Mulher na Assembleia hoje vão estar mulheres representando todos os segmentos engajados na luta.

Entre as 16 mulheres listadas para falar no evento estão a Ten. Cel. Roseli, do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher da PM, a procuradora Eva Rodrigues, a ministra do TSE Edilene Lobo e as deputadas federais Lídice da Mata (PSB) e Ivoneide Caetano (PT).