Embasa instala ilhas de hidratação durante o Carnaval de Salvador

Operação contará com mais de cem trabalhadores atuando em diferentes turnos - Foto: Nilso Tellys | Gov BA

O Carnaval de Salvador começa na próxima quinta-feira, 27, e com isso as altas temperaturas que devem atingir a capital baiana. Dentro desse contexto, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) vai levar para os circuitos da festa cinco ilhas de hidratação, sendo três no circuito Barra-Ondina (Rua Airosa Galvão, próximo ao restaurante Barravento.

Um outro ponto vai ficar no Morro do Gato em frente ao Camarote Brahma, outro na Avenida Oceânica, próximo às Gordinhas de Eliana Kertész); um no Largo do Campo Grande e outra no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico. No circuito Barra-Ondina, as ilhas funcionarão das 10h às 22h. Nos demais circuitos, o horário de funcionamento vai das 8h30 às 19h.

Em cada ilha, o folião terá acesso gratuito a água potável a partir de bebedouros abastecidos pela Embasa, além da distribuição volante de copos de água entre as passagens dos trios no circuito Barra/Ondina. A operação contará com mais de cem trabalhadores atuando em diferentes turnos.

“As altas temperaturas aguardadas para o período e a grande aglomeração típica da festa demandam uma atenção maior para evitar casos de exaustão térmica. Por isso, a Embasa renova a parceira com o Governo do Estado no projeto HidratAção que, iniciado no ano passado e que vai repetir a dose este ano distribuindo água de qualidade para baianos e turista que v]ao aproveitar o Carnaval de Salvador”, destaca o presidente da Embasa, Gildeone Almeida.

Para minimizar esses impactos, é importante adotar medidas preventivas, como por exemplo: evitar exposição prolongada ao sol e calor; utilizar proteção solar (boné, chapéu, protetor solar, camisa e óculos); realizar atividades físicas de preferência ao ar livre, antes das 10h e após as 16h; realizar hidratação da pele diariamente; consumir alimentos leves, como frutas e verduras; e, claro, manter hidratação líquida constante.