Homem de 24 anos teria matado 20 pessoas a mando de facção criminosa

Segundo a Polícia Civil, o homem matou 12 pessoas. Oito ainda estão sendo investigadas - Foto: Divilgação PC Maranhão

Matar. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, esta é a função de um homem preso, na manhã da segunda-feira, 24, em Timon, no Maranhão, dentro de uma organização criminosa que age na cidade de Timon. Com apenas 24 anos, ele é apontado pela polícia como sendo o responsável por executar, pelo menos, 20 pessoas. Doze mortes imputadas a ele já foram confirmadas. As vítimas seriam ligadas a uma facção rival.

Ele foi detido, no bairro Bela Vista, por agentes da Delegacia de Homicídio e de Proteção à Pessoa(DHPP) de Timon, por força de mandado de prisão preventiva. Com uma ficha extensa e diversos antecedentes criminais, o homem acumulava mais de 40 anos de condenação pelos crimes de roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Estes crimes foram cometidos nos estados do Maranhão e Piauí.

Por meio da assessoria de comunicação do órgão, o delegado Otávio Cavalcante, da DHPP de Timon, revelou que o suspeito tem vários mandados de prisão em aberto, inclusive um de recaptura, por ser foragido do sistema prisional.

Durante a cumprimento do mandado de prisão, a companheira dele foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa, já que no imóvel do casal foram apreendidas uma grande quantidade de drogas prontas para comercialização, uma motocicleta e um veículo roubado em Teresina, no Piauí, no início deste mês, aparelhos celulares, além de uma farda de uma companhia energética.