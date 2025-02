Principal matador do Comando Vermelho, "Bola de Fogo" é preso

Marcelo Maciel Araújo, de 38 anos, era o responsável por executar rivais que desafiavam a facção - Foto: Reprodução

Policiais prenderam na sexta-feira, 7, o principal matador do Comando Vermelho (CV), conhecido como “Bola de Fogo”, durante uma operação desencadeada por unidades de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PEERJ), no complexo da Maré.

Marcelo Maciel Araújo, de 38 anos, era o responsável por executar rivais que desafiavam a facção em cidades do Nordeste, cmo o Ceará. Ele é suspeito de dezenas de assassinatos, inclusive teria participado recentemente de pelo menos dois homicídios na cidade de Crateús, no Ceará. O faccionado fugiu para o Rio de Janeiro e se escondeu no Complexo da Maré, sob a proteção do Comando Vermelho no interior de um dos maiores redutos da facção.

Um dos homicídios praticados por Bola de Fogo ocorreu em janeiro de 2023, em que a vítima foi a adolescente Rayssa Vieira Moreira, de 17 anos. O crime ocorreu em Crateús, quando quatro traficantes armados entraram na casa da vítima, a levaram para o meio da rua e a executaram com vários tiros

O segundo homicídio teve como vítima Francisco de Assis Bezerra Alves, o “Chico Macaco”, de 49 anos. O assassinato ocorreu em abril de 2023, em um mercado, onde dois assassinos mataram um homem com tiros de pistola .40, principalmente na cabeça. “Bola de Fogo” teria prestado auxílio ao atirador em toda a ação.

O criminoso ainda é investigado por outros homicídios ocorridos entres os anos de 2022 e 2023, também na cidade de Crateús.