Boate do CV: casa de show usada como reduto da facção é interditada

Entre as substâncias eliminadas estavam maconha, cocaína, lança-perfume e crack - Foto: Reprodução/MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) interditou uma casa de shows no bairro da Serrinha, em Fortaleza, que funcionava como um reduto de membros da facção Comando Vermelho (CV). O estabelecimento, vinculado ao grupo criminoso, promovia eventos que serviam para fortalecer os interesses da facção. A interdição aconteceu nesta quinta-feira, 06, durante a operação Fim de Festa, que resultou na prisão do sócio-administrador da casa e no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão contra outros investigados.

De acordo com as investigações, a boate não só servia como um ponto de reunião para membros da facção criminosa, mas também promovia uma série de atividades ilícitas. A casa de shows funcionava como um reduto para o fortalecimento dos interesses da facção criminosa, informou o MPCE. As festas eram marcadas pela presença de armas de fogo e brigas que resultavam em feridos graves. Além disso, o local era utilizado para o recrutamento de novos membros e o encobrimento de crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

O gênero musical mais tocado era o “forró romântico de favela”, o que, segundo relatos, não impedia que a violência e a intimidação estivessem presentes durante os eventos. As investigações indicam que essas festas eram um meio de reforçar o controle da facção sobre a região e recrutar novos integrantes para o grupo criminoso.