"Não é traficante, é pessoa normal", diz Oruam sobre amigo preso

Oruam foi preso na manhã desta quarta-feira, 26 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Oruam afirmou que não sabia que o homem que estava em sua casa era foragido. Na saída da Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, o artista disse que seu amigo não é traficante e que, no vídeo em que aparece disparando com uma arma calibre 12, foi usada bala de borracha.

“Ele não é traficante. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido. Naquele dia, era bala de borracha”, disse Oruam aos jornalistas na porta da delegacia. “Vou voltar tranquilo para casa. O meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria”, completou.

Durante uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira, 26, agentes encontraram Yuri Pereira Gonçalves, 25, na residência do rapper, que acabou autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal. De acordo com a polícia, o rapaz tem um mandado de prisão por organização criminosa.

Em depoimento, o músico negou saber o passado do procurado, segundo o delegado Moysés Santana. “Ele falou que não sabia da situação do foragido que estava na residência dele. Mas os depoimentos das outras testemunhas dizem que o foragido apareceu no dia de ontem”, disse.

Na residência do rapper a polícia apreendeu diversos simulacros de armas de fogo, telefones celulares, joias, um anel com uma indicação de um urso e uma igreja na Penha.

A ação da polícia aconteceu após um suposto disparo de arma de fogo que o rapper teria feito de forma suspeita em um condomínio no interior de São Paulo no final do ano passado, “colocando em risco a integridade de diversas pessoas”, conforme a polícia. Pelo ocorrido, ele foi indiciado por crime de disparo de arma de fogo.

“Ele estava em uma casa em São Paulo com diversas pessoas, em uma espécie de festa. Pegou uma arma calibre 12 e, instigado por outras pessoas, cometeu um disparo”, disse o delegado. A arma não foi encontrada.