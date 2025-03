Ex-detenta, mulher de líder do CV e evangélica; conheça mãe de Oruam

Marcia Gama Nepomuceno é a mãe de Oruam - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Oruam foi preso pela segunda vez na manhã desta quarta-feira, 26, no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação realizada pela Polícia Civil, que também teve como alvo a mãe do artista, Marcia Gama Nepomuceno. O trapper foi detido por dar abrigo a um traficante foragido do Complexo da Penha.

Na casa da mãe de Oruam, que fica localizada no Pechincha, em Jacarepaguá, os agentes apreenderam telefones.

Quem é Marcia Gama Nepomuceno?

Hoje empreendedora, como se apresenta, Marcia já foi presa em 2010 acusada de lavar dinheiro para o tráfico a mando de seu marido, então um dos chefões do Comando Vermelho. Ela passou cinco meses detida. Na época, Oruam tinha 9 anos e nunca tinha convivido com o pai, Marcinho VP, capturado em 2001.

Marcia passou parte da vida no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Antes de Marcinho VP, ela relata que chegou a remexer o lixo para não morrer de fome. Ela é evangélica e credita a Deus a “ajuda na criação dos filhos”.

“A preparação dos filhos define muito onde eles vão chegar, quem eles vão ser, é uma responsabilidade muito grande, e eu tive uma muito grande com eles. Não tem fórmula pra pai e mãe. Mas primordial é Deus. A religião foi fundamental. A criação de filhos hoje em dia é muito difícil”, disse Marcia, no Delas Cast.

Ela também falou sobre a fama do filho e afirmou que tenta encarar como algo normal. “Eu lido como mãe, normal. Tem coisas que fico muito surpresa ainda e eu digo que a fama não é para amador. Muitas coisas ainda me assustam, mas eu mantenho a relação mãe e filho. Não posso olhar o Mauro como um popstar”, ressaltou .

Marcia se tornou a primeira “personal wash” do Brasil. De tanto lavar os pares de tênis de seus filhos, ela criou um método para deixar os calçados sempre limpos. E isso acabou viralizando em suas redes sociais, com muitas perguntas de outras mães desesperadas para saber o segredo. Assim nasceu uma nova profissão. Além da nova empresa, Marcia também tem uma loja de roupas.