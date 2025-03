Irmã de Oruam é artista gospel e canta músicas de líder do CV; conheça

Oruam e a irmã, Débora Gama - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome do trapper Oruam se tornou um dos mais comentados do entretenimento brasileiro nos últimos meses devido a algumas polêmicas. Mas o que poucas pessoas sabem é que o rapaz tem uma irmã, Débora Gama, que é quatro anos mais nova que o ele e seguiu carreira na música gospel.

A jovem dá voz às músicas compostas pelo pai, Marcinho VP, que está preso desde 1996. Segundo o Metrópoles, Débora, que iniciou a carreira artística com seis anos, tem uma relação muito próxima com o pai e é a responsável por cantar as músicas que o traficante escreve e ainda sugere as melodias.

Ela tem mais de 255 mil seguidores no Instagram, onde costuma fazer posts voltados ao mundo religioso. Débora faz parte do Ministério de Louvor da Igreja ADB Jacarepaguá.

Em 2018, Débora lançou o álbum ‘Amor Inexplicável’. Em entrevista concedida ao Extra em 2019, ela contou que o pai gosta que as música sejam gravadas do jeito que ele pensou. “Não podemos mudar nada. Se a gente chega lá (no presídio) cantando diferente, ele diz que não está bom e fica de cara amarrada”, contou.

Débora recebe a letra de Marcinho VP por carta e, durante as visitas, aprende a melodia.