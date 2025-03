Marketing? Oruam revela se provocou prisão para lançar música

Oruam causou com prisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Oruam deixou a delegacia em que estava detido no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20, após pagar fiança no valor de 40 salários mínimos, equivalente a R$ 60.720,00. O cantor foi abordado por jornalistas ao deixar o local e negou ter feito marketing.

Questionado por uma repórter se a detenção foi uma "jogada de marketing", o artista, que é filho de um líder do Comando Vermelho, reagiu: "Eu sou o artista de trap mais ouvido do Brasil e ninguém nunca quis me entrevistar. Agora por que querem? Saiu o bagulho aí e vocês querem me entrevistar. Marketing de quê?'".

O rapper de 23 anos foi detido ao fazer um "cavalo-de-pau" com seu carro na frente de um carro da PM, durante uma blitz. Ele ainda parou virado para a contramão.

De acordo com a Quem, o famoso ainda dirigia com a carteira de motorista suspensa. Na porta do local, fãs protestaram e pediram que o rapaz fosse solto.