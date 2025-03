Oruam rompe silêncio após ser preso pela 2ª vez; saiba o que ele disse

Oruam foi preso pela segunda vez - Foto: Reprodução | Record TV

O trapper Oruam foi preso pela segunda vez na manhã desta quarta-feira, 26, no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, por dar abrigo a um traficante foragido do Complexo da Penha. O artista foi questionado por jornalistas sobre o criminoso, que atenderia pelo codinome “Batata”, e ele afirmou que não o conhece.

“Batata? Não conheço nenhum Batata”, afirmou o rapper à equipe do SBT.

O traficante era alvo de um mandado de busca e apreensão por envolvimento em crime organizado e por uma investigação sobre disparo de arma de fogo dentro de um condomínio em Igaratá, São Paulo.

A Polícia Civil apreendeu na casa do trapper uma pistola nove milímetros, cerca de 10 armas de airsoft, joias e celulares. Oruam e o suspeito foram levados para a Cidade da Polícia.

A mãe de Oruam, Márcia Nepomuceno, também foi alvo da operação, e telefones foram apreendidos em sua casa, no Pechincha, em Jacarepaguá.

Segunda prisão

Essa foi a segunda vez que Oruam foi preso em menos de uma semana. Na última sexta-feira, 21, ele foi detido após furar uma blitz na Barra da Tijuca e autuado por direção perigosa.

Oruam é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Ele é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho.