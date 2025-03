Oruam é preso em flagrante junto com traficante no Rio de Janeiro

Oruam é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno - Foto: Reprodução | TV Globo

O filho do traficantes Marcinho VP, o rapper Oruam foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 26, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista era alvo de buscas, mas acabou preso em flagrante após a polícia encontrar em sua mansão o traficante Yuri Pereira Gonçalves, procurado por organização criminosa. As informações são da TV Globo.

A prisão desta quarta não tem relação com a situação da semana passada, quando o artista foi preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca. Ele era investigado por ter atirado em um condomínio em SP no fim do ano passado e foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, “após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas”, segundo a polícia. Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal — ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

Oruam é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Ele é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho.