Saiba o que está por trás de operação que prendeu rapper Oruam no Rio

Rapper já havia sido preso na semana passada - Foto: Reprodução | Instagram @oruam

Foi realizada, na manhã desta quarta-feira, 26, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro uma operação que cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do rapper Oruam, localizada no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio.

A ação foi motivada por uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que apura um disparo de arma de fogo feito pelo artista em um condomínio residencial na capital paulista, em dezembro do ano passado.

No entanto, durante a operação, os agentes encontraram Yuri Pereira Gonçalves, um foragido da justiça, abrigado na mansão do cantor. Diante disso, Oruam foi preso em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal, que consiste em ajudar um criminoso a escapar das autoridades.

Antecedentes recentes

A nova prisão do rapper não tem relação com o episódio da semana passada, quando ele foi detido após realizar um "cavalinho de pau" em frente a uma viatura da polícia. Na ocasião, ele foi conduzido à delegacia e liberado após pagar uma fiança de R$ 60 mil.

Yuri, encontrado na casa de Oruam, é acusado de integrar uma organização criminosa.

Agora, Oruam segue à disposição da Justiça, enquanto as investigações sobre seu envolvimento com os crimes continuam.