Morre prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aos 77 anos

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman - Foto: Amira Hissa/Prefeitura de Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), morreu no início da tarde desta quarta-feira, 26, aos 77 anos. O político estava internado desde 3 de janeiro, no Hospital Mater Dei, na capital mineira, com um quadro de insuficiência respiratória aguda.

Na terça, 25, Noman sofreu uma parada cardiorrespiratória. Segundo boletim médico, o prefeito chegou a ser reanimado, mas “evoluiu com choque cardiogênico necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas”.

Fuad Noman nasceu em Belo Horizonte em 30 de junho de 1947 e deixa a viúva, Mônica Drummond, 2 filhos e 4 netos.

Carreira Política

Seu trabalho com serviço público começou no Banco Central e no Tesouro Nacional.

Foi secretário executivo da Casa Civil, de 1996 a 1997, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Entre 1996 e 2002, foi presidente da Brasilprev Seguros, do Banco do Brasil.

Em 2003, assumiu a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, no governo de Aécio Neves (PSDB). Já em 2007, migrou para a Secretaria de Transportes e Obras do estado, ficando até 2010.

Entre 2011 e 2012, liderou a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).

Também esteve nas secretarias extraordinárias de Copa do Mundo e Coordenação de Investimentos do estado.

Noman também já foi secretário municipal da Fazenda, na administração de Alexandre Kalil (Republicanos) em BH.

Em 2020, concorreu a vice na chapa de Kalil, sendo eleito. E em 2022, assumiu o Executivo municipal com a renúncia do prefeito para disputar o governo mineiro.

Na disputa eleitoral do ano passado, foi reeleito em segundo turno, derrotando Bruno Engler (PL).