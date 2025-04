Confira mudanças na Polícia Civil da Bahia após nomeação de novo delegado-geral

Mudanças publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 26 - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

A Polícia Civil passou pelas primeiras alterações após a nomeação de André Viana como delegado-geral. Ele foi nomeado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última segunda-feira, 24, juntamente com as outras trocas nas forças de segurança.

As mudanças publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 26, acontecem em departamentos da capital e do interior do estado. A delegada Simone Moutinho deixa o Departamento de Polícia Metropolitana e vai para a Superintendência de Prevenção à Violência.

A Delegacia Territorial de Miguel Calmon, no território do Piemonte da Diamantina, terá um novo titular. A delegada Livanilda Vieira Pereira Meneses foi exonerada do cargo e dará lugar a José Adriano da Silva.

Saiba quem é o novo delegado-geral da Polícia Civil

Na Polícia Civil, quem assumiu o posto deixado pela delegada-geral Heloísa Brito foi o delegado-geral André Viana, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

Antes de ser anunciado para o posto, Viana estava comandando a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte/Leste). Em 2001, ele iniciou a carreira como agente de polícia judiciária em Sergipe, em seguida, ele foi aprovado para o concurso de delegado.

Viana possui certificações nos cursos de operador tático, atirador de precisão, gerenciamento de crise e negociação pelo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT). Além disso, ele também se especializou em combate a sequestros, com formação no Equador pela Polícia Nacional (Unidade Antissequestro).