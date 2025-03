Jerônimo anuncia mudanças no comando das forças de segurança do estado

Mudanças foram anunciadas pelo governador Jerônimo - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 24, as mudanças no comando das forças de segurança da Bahia, em coletiva no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Para o comando-geral da Polícia Militar, posto ocupado até então por Paulo Coutinho, foi escolhido o coronel Antonio Carlos Silva Magalhães, como adiantando pelo Portal A TARDE. Antônio do Nascimento Lopes assume o cargo de subcomandante da PM.

Ao assumir o comando da Polícia Militar, o coronel Antonio Carlos Silva Magalhães destacou o compromisso com a segurança pública e o trabalho em equipe. “É uma missão difícil, mas acredito estar pronto para enfrentá-la. Não trabalho sozinho; toda a minha vida na instituição foi dedicada a trabalhar em equipe, e continuarei trabalhando com a minha tropa para fornecermos e darmos o melhor de nós por uma segurança pública sempre eficaz”, afirmou.

Novos comandantes das forças de segurança da Bahia | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Ele também reforçou a dedicação ao novo desafio. “Compromisso. Vejam que estou aqui com o compromisso de dar o melhor de mim, e tenho certeza de que minha tropa estará ao meu lado nesse sentido.”

André Viana, que ocupava a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte/Leste), foi escolhido delegado-geral da Polícia Civil, no lugar de Heloísa Brito, que estava no cargo desde 2020. Márcia Pereira foi escolhida delegada adjunta.

Aloísio Mascarenha asssume o comando-geral do Corpo de Bombeiros, posto ocupado hoje pelo coronel Adson Marchesini. José Antônio de Araújo foi nomeado subcomandante dos bombeiros.

O Departamento de Polícia Técnica (DTP) terá Osvaldo Silva como diretor-geral, enquanto Maurício dos Santos Mendes ocupará a diretoria-adjunta.

Logo após os anúncios, Jerônimo justificou as mudanças, e explicou que as alterações imprimem uma nova marca do governo na segurança pública.

"O secretário Marcelo [Werner] trabalhou até aqui com os nomes desses cargos abaixo dele por indicação minha, sem combinação. Marcelo chegou, eu pedi que ele pudesse assumir a cadeira com os nomes compartilhados. Agora, Marcelo e Jerônimo imprimem uma marca mais forte, no sentido de que esses quatro agora, por mais que eles fossem escolhas minhas, eles tinham uma marca do governo anterior", destacou.

Já Werner diz que os novos quadros chegam à pasta para dar continuidade ao trabalho de intensificação das forças de segurança.

“Os esforços continuarão para que possamos intensificar o enfrentamento e a diminuição dos índices criminais no nosso estado. Confiamos a nossa missão a esses novos dirigentes, que tenho certeza, se dedicarão ao máximo para proteger e servir o cidadão baiano”, disse o titular da pasta.