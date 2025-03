Caiado desmente boatos e reforça candidatura ao Planalto

Ronaldo Caiado desmente adiamento de candidatura - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desmentiu, em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 24, os boatos de um possível adiamento do lançamento da sua pré-candidatura a presidente da República. O evento acontecerá em Salvador, no dia 4 de abril.

Caiado chamou as notícias recentes de "infundadas", e afirmou que o evento previsto para acontecer no Centro de Convenções da capital baiana permanece marcado. Apesar da movimentação do governador, uma ala da União Brasil, seu partido, defende uma apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Diante de notícias infundadas que circulam nas últimas horas, reafirmo que o evento de lançamento da minha pré-candidatura à Presidência da República está confirmado para o dia 4 de abril, em Salvador (BA). Na ocasião, além de oficializar minha pré-candidatura, terei o privilégio de receber o título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia", escreveu Caiado em uma publicação no X.

O futuro pré-candidato ao Planalto ainda afirmou que sua "postura de oposição ao PT" tem incomodado alguns setores políticos, sem citar nomes.

"Sei que minha postura de oposição ao governo do PT incomoda aqueles que estão no poder, mas isso não abala minhas convicções. Estou determinado a apresentar uma plataforma de mudança para o Brasil. O debate político e o contraditório são pilares da democracia, e o país não pode adiar uma discussão séria sobre seu futuro", completou.

Caiado foi candidato a presidente em 1989, primeira eleição direta para o cargo após a ditadura militar. Na ocasião, ficou em décimo (10º), com 488 893 votos.