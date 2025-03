Wilson Cardoso traça primeiros passos na UPB: "Grandes desafios"

Wilson Cardoso fala sobre desafios na UPB - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Presente na entrega de veículos para os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) e lançamento do Selo SUAS Bahia, nesta segunda-feira, 24, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), falou sobre os desafios e primeiros passos à frente da União dos Municípios da Bahia (UPB). Ele assume a presidência do bloco na próxima sexta, 28.

Wilson revelou a ansiedade para assumir o posto, e pontuou que o fortalecimento das pautas municipalistas será um dos nortes da sua gestão, assim como a fiscalização dos serviços considerados essenciais para a população baiana. Ele substitui o ex-prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre (PSD).

"O coração está batendo forte, nós temos grandes desafios. As pautas municipalistas são grandiosas, nós temos um desafio da PEC 66, da redução do INSS, existe um clima de muita esperança, de muita união [...] Criamos a diretoria de segurança pública, educação, saúde, de serviços, que é fundamental para enfrentar forte os problemas, que é importante que essa diretoria funcione para melhorar serviços", iniciou o prefeito, que continuou.

"Brasília, eu vou agora na quarta, em um bate-volta. Já fizemos um entrosamento grande com a CNM, volto na quarta mesmo, já tratamos de vários assuntos", completou.

Conflitos no extremo-sul

Wilson Cardoso ainda defendeu o diálogo entre os setores interessados para resolver a situação das invasões de terras no extremo-sul baiano. O futuro presidente da UPB disse acreditar em uma saída amistosa para o impasse.

"É uma preocupação, porque estamos vivemos no governo Lula, onde ele sempre foi a favor das desapropriações, da reforma agrária. Eu acho que precisa ajustar, sentar, para que não precise invadir, já que a ideia do presidente é aumentar a reforma agrária, desapropriando, pagando, tendo essa conversa. Na hora que sentar na mesa, a gente consegue ajustar isso. Torcendo para assumir logo a UPB para intermediar isso, invasão nunca é bom", afirmou, em conversa com a imprensa.