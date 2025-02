“Estamos descentralizando o poder”, destaca Wilson Cardoso ao assumir UPB

Wilson afirmou que pretende atualizar o estatuto da entidade para que a UPB possa alcançar todos os municípios - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Eleito por aclamação para os próximos dois anos no comando da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), declarou que sua meta à frente da entidade é descentralizar o poder e auxiliar cada vez mais os municípios de pequeno porte.



“Pode se esperar muito trabalho, muita dedicação e muita honradez. Muitas coisas vão funcionar, com muita transparência, mas nós já começamos a trabalhar. Nós estamos descentralizando o poder, regionalizando a UPB. Criamos, agora, quatro diretorias regionais, norte, sul, leste e oeste. Criamos a diretoria de projetos, que é um gargalo grande, onde os municípios pequenos perdem muitas emendas parlamentares, porque não têm condições de fazer os projetos com a velocidade que as medidas parlamentares exigem", afirmou o gestor.

Prefeitos e prefeitas de municípios pequenos, podem ter certeza que nunca mais vocês vão perder dinheiro no seu município por falta de projeto, porque a UPB está aqui, aumentando esse serviço para fazer com que seu município se desenvolva mais Wilson Cardoso - Prefeito de Andaraí

Wilson também afirmou que pretende atualizar o estatuto da entidade para que a UPB possa alcançar todos os municípios.

“Atualizar o estatuto da UPB, a nova lei, para que ela possa trabalhar contemplando todos os municípios, em todos os cantos da Bahia. Então, nós criamos diretorias, essas diretorias foram escolhidas por prefeitos que têm vocação naquela área. A gente modernizou o estatuto para que seja um dos estatutos mais modernos do nosso país, para que a gente possa trabalhar sempre dentro da lei", explicou Wilson, destacando que, na prática, a medida representa uma ampliação da entidade nos quatro cantos da Bahia.

“Na prática, isso representa que com a reforma do estatuto você vai ter mais pessoas envolvidas, mais prefeitos comprometidos, porque tem prefeitos que estão prontos para servir. Ele quer ver se o município crescer, mas quer ver também a sua região crescer. E com esse espírito, com a reforma do estatuto, as políticas públicas vão chegar mais rápidas na região, já que vai ter uma diretoria regional e aquele prefeito que tem essa vocação para servir, vai estar assumindo essa diretoria", pontuou.