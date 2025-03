Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo anuncia mudança na construção

Projeto Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou novidades importantes sobre o projeto para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O chefe do executivo baiano revelou que uma nova empresa que vai executar a obra.

“O consórcio tirou uma empresa e colocou uma outra. Inclusive, essa outra empresa é a que fez pontes submarinas, debaixo do mar, tem muita experiência, é a empresa que construiu a ponte de Macau”, disse o governador em entrevista à Rádio Sociedade FM, na manhã desta segunda-feira, 24.

A ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai é a mais extensa ponte marítima do mundo, com 55 km de extensão. O complexo projeto de engenharia custou mais de 15 bilhões de dólares.

Jerônimo também comentou sobre sua expectativa para assinatura do contrato de repactuação com o consórcio formado pela empresas China Railway 20th Bureau Group Corporation (CRCC20) e China Communications Construction Company (CCCC) aprovado peloTribunal de Contas do Estado (TCE) em fevereiro.

“Eu quero muito acreditar que dia 31 [de março] a gente possa assinar. Eu queria muito aproveitar o aniversário de Salvador e assinar o termo da renegociação que foi feita nos acordos. O Lula colocou dinheiro e a Casa Civil ajudou bastante a gente”, pontuou o chefe do executivo estadual.

A construção da ponte sobre lâmina d´água da América Latina, com 12,4 km de extensão, terá investimento de R$ 10,4 bilhões. A concessão acontece por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com os grupos chineses e terá a duração de 29 anos e outros seis anos de construção.

A construção deve resultar na geração de cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos, sendo ocupados por baianos, conforme estima a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).