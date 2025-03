Ivana Bastos detalha novo método de votação de projetos na Alba

Deputada estadual, Ivana Bastos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A nova presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD) , detalhou, em conversa exclusiva com o Grupo A TARDE, que o método de votação do plenário da Casa passará a ser outro.

“A gente tinha o hábito de votar, no mês de junho e no final do ano, projetos de deputados. Fosse um título de cidadão, uma comenda, isso ou aquilo. E isso não vai acontecer mais aqui”, disse.

Segundo Ivana, alguns projetos dos parlamentares já começarão a ser votados na próxima semana. “Vamos pautar. Nós conversamos muito com a CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] e com as outras comissões e pedimos celeridade aos deputados designados para serem relatores.”

“A Casa vai estar envolvida nisso porque os projetos que a gente leva para as comissões é o debate que a gente traz da sociedade para a Casa. E nós precisamos dar essa resposta”, explicou a presidente da Casa.

Ivana assumiu recentemente a presidência da Assembleia no lugar de Adolfo Menezes (PSD), cuja reeleição foi impugnada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).