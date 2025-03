ViaBahia sai de cena e governo já tem data para assumir rodovias

BR-324 administrada pela ViaBahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A ViaBahia, concessionária que administra as rodovias baianas BA-526, BA-528 e BR-116 e BR-324, já está de malas prontas para deixar o estado.

Isso porque o governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, anunciou nesta sexta-feira, 21, que assumirá as vias a partir do dia 15 de maio.

A novidade foi comunicada pelo ministro Renan Filho, por meio das redes sociais. Com a saída da concessionária, as estradas serão administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O DNIT assume após acordo entre a pasta e o Tribunal de Contas da União (TCU), em meio às diversas reclamações e audiências sobre a falta de infraestrutura nas rodovias.

“Essas rodovias que já causaram muita tristeza ao povo da Bahia voltarão a receber investimentos por meio do DNIT, que já vai entrar fazendo obras no pavimento, e terá um novo projeto para transformá-la definitivamente que irá a leilão ainda este ano”, escreveu Renan Filho no X, antigo Twitter.

Posteriormente, o governo federal abrirá uma nova licitação para a escolha de uma empresa para administrar as pistas.

O contrato com a ViaBahia chegaria ao fim no dia 31 deste mês, contudo, a falta de pagamento de parte da indenização à concessionária via governo federal fez com que a atuação da empresa se prolongasse no estado.

