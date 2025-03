Jerônimo deve anunciar trocas nas forças de segurança nesta semana

Governador Jerônimo Rodrigues deve promover a troca da cúpula das forças de segurança da Bahia - Foto: Reprodução / Instagram

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve anunciar as trocas nas chefias das forças de segurança nesta semana. Informações obtidas pelo Portal A TARDE indicam que o martelo já está batido sobre quem vai assumir cada posto e as alterações já teriam passado pelo aval do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

O coronel Paulo Coutinho deixará o comando-geral da Polícia Militar depois de quatro anos. Quem deve assumir o seu lugar é o coronel Antonio Carlos Silva Magalhães, que lidera o Comando do Policiamento da Região Metropolitana de Salvador. Magalhães ingressou na PM em 1991 como soldado, é Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, além de mestre em Pla­nejamento Territorial.

Fontes ouvidas pela reportagem apontam que a escolha por Magalhães se deu por conta de seu currículo, respeito e desempenho nas funções exercidas na corporação. “Ele sempre foi o 01 em tudo que fez dentro da PM”.

Coronel Magalhães ingressou na PM como soldado em 1991. | Foto: Divulgação / PMBA

Para o subcomando da PM há dúvidas sobre dois nomes. O coronel Sandro Crispim Ferreira Lopes, comandante de Policiamento da Região do Recôncavo, é o favorito para assumir o posto, mas André Carvalho, diretor do Departamento de Comunicação Social (DCS), corre por fora pela vaga. Um deles será o escolhido para entrar no lugar de Nilton Cézar Machado Espíndola, que chegou a ser cotado para o comando da PM.

A chefia do Corpo de Bombeiros também será alterada. Desde de 2021 no comando-geral, o coronel Adson Marquesini dará lugar ao coronel Aloísio Mascarenhas Fernandes, comandante da Regional da Capital e Região Metropolitana de Salvador. O subcomandante Jorge Eduardo Piauhy de Araújo será substituído pelo coronel Lanusse Araújo Andrade, atual comandante de Segurança Contra Incêndio.

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, será mais uma baixa na cúpula da SSP. Primeira mulher a assumir o posto na Bahia, ela foi nomeada para a função em dezembro de 2020, quando o então governador Rui Costa (PT) promoveu a última mudança nos principais cargos da SSP no estado. André Viana, que comanda a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte/Leste), deve ser o escolhido para chefiar a corporação.

André Viana, que comanda a Diretoria Regional de Polícia do Interior, deve ser o novo delegado-geral da PC da Bahia. | Foto: Reprodução - PA4.COM.BR

Por fim, a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Ana Cecília Bandeira, também deve deixar o cargo. O chefe de gabinete, Osvaldo Silva, e o diretor do interior, Rogério Serafim, despontam como favoritos. Ana Cecília foi a primeira mulher a assumir a chefia do Departamento em 26 anos de criação. Ela foi levada ao posto pelo governador Jerônimo Rodrigues, em março de 2023.