“Coroação de um grande trabalho”, diz Quinho sobre encontro de prefeitos da UPB

Quinho de Belo Campo é o atual presidente da UPB - Foto: Fernando Valverde/ Ag. A Tarde

O ex-prefeito de Belo Campo, Quinho (PSD), avaliou, em entrevista ao Grupo A Tarde, que realizou um “grande trabalho” nos dois anos em que esteve à frente da presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Durante o 8º Encontro dos Prefeitos da Bahia, nesta quarta-feira (29), Quinho destacou grandes vitórias para os municípios baianos durante o biênio em que presidiu a UPB. Entre elas, ressaltou a redução da alíquota do INSS patronal em 8%, medida que trouxe um grande alívio financeiro para as prefeituras do estado.

“Esse evento aqui é a coroação de um grande trabalho. Nós temos aqui mais de 380 prefeitos, mostra os 417 municípios representados. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coroação de um grande trabalho que foi realizado com os prefeitos e prefeitas ao longo desses dois anos. Tivemos diversas vitórias e, talvez, a maior da história do municipalismo brasileiro, que é a redução da alíquota do INSS patronal”, iniciou.

“Estou muito feliz, extremamente grato aos prefeitos e prefeitas, ao governador, aos políticos que estiveram aqui, aos parceiros. Muito obrigado à imprensa, a todos vocês que fizeram a grande diferença ao lado da UPB”, avaliou o gestor.

Quinho também comentou sobre a articulação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a formação de uma chapa única entre o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), e o prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD), para as eleições da UPB, marcadas para o dia 13 de março.

“Já está bem articulado para que haja a chapa única. Quero parabenizar as partes que tiveram a disputa preliminarmente, mas que culminou com a desistência de Phellipe e que vai culminar também com a chapa única do Wilson de Andaraí”, destacou.