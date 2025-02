Wilson Cardoso é aclamado presidente da UPB nesta terça

- Foto: Divulgação

A Comissão Eleitoral instituída pela entidade municipalista baiana vai homologar, nesta terça-feira, logo mais às 10h da manhã, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), as chapas que vão disputar as eleições para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da UPB (biênio 2025-2026).

Apenas uma inscrição, encabeçada pelo prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB) foi realizada. Sendo assim, não vai haver necessidade da eleição, a qual estava marcada para o próximo dia 13 de março. Wilson de Andaraí, como é conhecido, vai ser aclamado oficialmentez, nesta terça feira, 18, como sucessor de Quinho de Belo Campo (PSD).



O edital publicado prevê a realização da eleição no dia 13 de março. Entretanto, caso haja apenas uma chapa com inscrição homologada, não vai haver a necessidade da realização do pleito, sendo assim a comissão eleitoral vai anunciar a data do ato de aclamação e posse da nova diretoria executiva e conselho fiscal da entidade.

A Diretoria Executiva da UPB é comporta pelo Presidente e seis diretores. Já o Conselho Fiscal conta com 5 membros e 5 suplentes. As chapas, de acordo com o edital publicado no dia 28 de janeiro, tiveram até as 17 horas desta segunda-feira, 17, para se inscreverem.