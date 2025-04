UPB: posse de Wilson Cardoso já tem data para acontecer

Sede da UPB em Salvador - Foto: Divulgação/UPB

A cerimônia de posse para o Biênio 2025-2026 da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB) e da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FECBAHIA) ocorrerá na próxima sexta-feira, 28, no Auditório da UPB, em Salvador.

O evento contará com a presença dos prefeitos e prefeitas da Bahia, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro da Casa Civil, Rui Costa, além de outras autoridades.

Na oportunidade, o atual presidente da UPB, Quinho Tigre, transmitira o cargo ao prefeito de Andaraí, Wilson Paes Cardoso. Também serão empossados outros 16 gestores, sendo seis da diretoria executiva e 10 membros do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

A diretoria executiva é formada por: Beto Pinto (MDB), vice-presidente institucional e prefeito de Medeiros Neto; Kitty Guimarães (Avante), vice-presidente administrativa e prefeita de Taperoá; Danillo Sales (PCdoB), 1º secretário e prefeito de Várzea da Roça; Vitor do Posto (MDB), 2º secretário e prefeito de Santanópolis; Arnaldo Oliveira (PSB), 1º tesoureiro e prefeito de Caém; e Regis Aragão (PP), 2º tesoureiro e prefeito de Ituberá.

Também no evento o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios, assume a presidência da FECBAHIA, que substituirá o atual presidente da federação, Thiancle Araújo.

Sobre Wilson Cardoso

Wilson Paes Cardoso é o prefeito reeleito e está em seu quarto mandato no município de Andaraí, na Chapada Diamantina. Wilson Cardoso tem 73 anos, é também empresário e pecuarista, foi presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBahia) entre os anos de 2020 a 2022.

Em 2023, Wilson foi eleito vice-presidente administrativo da União dos Municípios da Bahia (UPB), compondo a diretoria executiva da instituição. Desde o mês de outubro, Cardoso vem recebendo o apoio significativo de prefeitos a sua candidatura para presidência da UPB, tendo outros oito candidatos declinando da disputa para apoiá-lo. Com o registro de chapa única União de Verdade, ele será eleito por aclamação para assumir a presidência da entidade no biênio 2025/2026.