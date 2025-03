Cotado para vice da direita, Ciro Nogueira defendeu "sonhos de Lula"

Ciro Nogueira defendeu "sonhos de Lula" em campanha - Foto: Reprodução

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que tem articulado uma candidatura como vice na chapa presidencial de direita nas eleições de 2026, fez campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2018.

Ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), o senador tem defendido uma candidatura do ex-presidente da República no próximo ano, mesmo inelegível. Em 2018, entretanto, o pepista disse que não poderia "abrir mão dos sonhos de Lula", citando programas sociais das gestões petistas.

"Não podemos abrir mão dos sonhos do presidente Lula de um país melhor para os brasileiros. Por isso, defendi e continuarei defendendo programas importantes como o Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos, que tanto melhoraram a vida de nossa gente", defendeu o então candidato.

Ciro Nogueira tem defendido o desembarque do PP, partido presidido nacionalmente por ele, do governo Lula. Atualmente, a sigla ocupa o Ministério do Esporte, com André Fufuca.