Nunes Marques pede vista em julgamento de Zambelli

Cinco ministros votaram pela condenação de Zambelli

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vistas para analisar o processo contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), julgada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O placar está 5 a 0 pela condenação da parlamentar.

O julgamento, que ocorre de forma virtual, permite que os demais ministros depositem seus votos, mesmo com o pedido do magistrado. Mesmo que a maioria seja formada, o processo só pode ser concluído com a manifestação total da corte.

Zambelli é acusada de perseguir um homem em uma rua na cidade de São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. Até o momento, votaram pela condenação da deputada os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin.