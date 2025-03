Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil para disputar eleição de 2026

Eduardo Bolsonaro anunciou afastamento do mandato de deputado federal - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Pessoas próximas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) opinam que o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) só deve retornar ao país em julho ou agosto do ano que vem.

Ele se afastou do mandato, na última semana, alegando supostas perseguições do Judiciário e decidiu se refugiar nos Estados Unidos.

Segundo estes aliados, Eduardo deverá se lançar candidato ao Senado por São Paulo ou compor uma chapa à presidência da República com o apoio do pai. A informação é do jornal O Globo.

Uma outra avaliação é de que fora do Brasil, fazendo a interlocução com a direita internacional e sem se envolver diretamente em polêmicas do Congresso, Eduardo não se perderia e ganharia votos, enquanto o pai se vê às vésperas do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que pode torná-lo réu por participação em uma trama golpista. Assim, teria sua candidatura ainda mais impulsionada ao voltar para o Brasil.