Eduardo Bolsonaro formaliza pedido de licença da Câmara

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) formalizou nesta quinta-feira, 20, o pedido de licença do seu mandato na Câmara dos Deputados. O afastamento do filho do ex-presidente será por um período de 122 dias, o equivalente a quatro meses.

Com o afastamento superior a 120 dias, a cadeira do parlamentar passará a ser ocupada pelo segundo suplente da sigla, Missionário José Olímpio, que acumulou 61 mil votos pelo estado de São Paulo nas eleições passadas.

Durante o período de licença, o filho ‘03’ de Bolsonaro não receberá o salário de R$ 46 mil creditado pela Casa Legislativa.

No site da Câmara, por sua vez, Eduardo já aparece como "não em exercício".

O deputado fez o anúncio sobre o seu afastamento por meio das redes sociais no começo da semana. Na ocasião, ele comunicou que se afastaria do Legislativo para permanecer nos Estados Unidos, assim como o seu pai fez após as eleições de 2022.

A novidade aconteceu uma semana antes do julgamento de Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta participação nos atos golpistas do 8 de janeiro, que acontece no próximo dia 25 deste mês.