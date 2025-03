Psol pede que Câmara negue licença a Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro vai se autoexilar nos Estados Unidos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A bancada do Psol na Câmara dos Deputados enviou um ofício à Mesa Diretora da Casa pedindo que seja negada a licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que anunciou na terça-feira, 18, que deixará o mandato para se autoexilar nos Estados Unidos.

No documento, o partido pede que a Câmara declare 'abandono de mandato parlamentar', afirmando que a solicitação do deputado "não tem previsão constitucional e regimental" e "abusa das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional".

Alegando perseguição, Eduardo afirmou que vai viver por algum tempo nos Estados Unidos para não ser preso. Após o anúncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado, comparou a situação com o "nazifascismo".

"Se afasta para combater algo parecido com o nazifacismo, que cada vez mais avança em nosso país”, disparou Bolsonaro.