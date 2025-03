"Plano A, B e C é Lula", dispara ministro sobre eleições de 2026

Wellington Dias defende projeto em torno de Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), defendeu, em entrevista à Veja, que o projeto principal para as eleições de 2026 gira em torno do nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado, Wellington disse entender que o "melhor candidato não é o candidato", mas sim o plano, se referindo ao atual chefe do Planalto.

"Sabe qual é o grande problema? O melhor candidato não é o candidato, é o plano A, o plano B, o plano C é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na verdade, o problema não é do Lula. O problema é do campo", afirmou o ministro.

Wellington ainda comentou sobre as dificuldades de governabilidade enfrentadas pelo Palácio do Planalto.

"Governo você faz com quem quer ser governo, não é? Se você trabalhar num governo com quem é apaixonado pelo governo, quer ser governo, já não é fácil. Agora, imagine trabalhar com quem quer ser da oposição", pontuou.