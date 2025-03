Leo Prates assume Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados

Leo Prates é o novo president da Comissão de Trabalho - Foto: Divulgação

O deputado federal baiano Leo Prates (PDT) foi escolhido como novo presidente da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. O parlamentar assume o posto após indicação do partido, sendo confirmado por unanimidade pela bancada pedetista e pela Executiva Nacional.

Leo disse receber a missão "com muita humildade e gratidão". A comissão é responsável pela análise de projetos ligados às causas trabalhistas e assuntos relacionados à organização e fiscalização do setor.

“Recebo essa missão com muita humildade e gratidão. Ser presidente de uma comissão tão importante em primeiro mandato mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Leo, que está no seu primeiro mandato como deputado federal.