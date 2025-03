Comissão aprova diligência sobre conflitos no Extremo-Sul da Bahia

Diego Castro - Foto: Divulgação

A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o requerimento que solicita uma diligência em áreas do Extremo-Sul da Bahia — região que tem registrado episódios de conflitos por posse de terras nos últimos dias.

Produtores rurais da região têm relatado invasões organizadas por grupos fortemente armados, que, segundo as denúncias, utilizam indígenas como escudo durante os ataques, muitas vezes se passando por membros dessas comunidades. De acordo com os relatos, já são 81 propriedades invadidas.

Além da diligência, o requerimento encaminhado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, Diego Castro, também sugere uma reunião com o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, juntamente com os deputados baianos que fazem parte das comissões de Segurança Pública e Agricultura, para discutir possíveis planos de segurança para os produtores que tiveram suas terras invadidas.

“Nós devemos agir com força nessa questão. As denúncias que estão surgindo são estarrecedoras. Não tem outra palavra, a não ser, atos de banditismo. Quem invade terra e ameaça pessoas, é criminoso, não tem outra palavra para classificar. Estamos tratando de médios e pequenos produtores também. Produtores que deram duro para construir o que construíram, que têm um pedacinho de terra para sustentar a família”, explicou o deputado.

“São pessoas com dois ou até três salários mínimos que estão sendo expulsas à base da bala, da flecha, na base da pedrada. Diante desse cenário, em respeito à proteção de um direito fundamental, que é o direito da propriedade, peço total atenção para essa situação. Precisamos de uma resposta clara por parte do Estado de como essas ações serão combatidas e qual a segurança o Estado dará para esses produtores do Extremo-Sul”, completou Diego.