De forma tardia, vereadoras reagem à declaração de Lula sobre Gleisi

Marta Rodrigues (PT) saiu em defesa do presidente Lula - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Uma semana após a polêmica declaração de Lula (PT) sobre a nova ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, os vereadores de Salvador repercutiram a declaração do petista na Câmara Municipal da cidade (CMS).

O assunto deu o tom da sessão legislativa desta terça-feira, 18, após a cobrança do vereador Maurício Trindade (PP), a única vereadora do PT na Casa, Marta Rodrigues, para falar sobre o assunto. Isso porque, na semana passada, o presidente da República afirmou que escolheu “uma mulher bonita” para articular com o Congresso.

Em defesa do chefe do Executivo federal, a petista tentou amenizar o assunto e afirmou que as falas do correligionário estão relacionadas a “capacidade e competência” da deputada federal licenciada.

“O presidente Lula falou 'quero uma mulher bonita para (…) para a política'. Isso sim, nós concordamos. Não dá para um homem estar aqui dizendo, encaminhando o que é que nós vamos fazer na Comissão [da Mulher]”, disse a vereadora.

E continuou: “O presidente Lula [fez as declarações] pela capacidade, pela competência que a ex-presidenta do meu partido, Gleisi Hoffmann, defende e encaminha".

Contrária a declaração, a presidente da Comissão da Mulher da CMS, vereadora Ireuda Silva (Republicanos), subiu o tom e repudiou a declaração do mandatário. A opinião da edil foi seguida pelas demais vereadoras que integram a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“O presidente chega ali e torna essa mulher [Gleisi] preterida quando ele diz que ela está ocupando o espaço, ocupando o cargo por uma beleza que tem. E que, inclusive, essa beleza irá lhe abrir as portas. É um insulto à Gleisi Hoffmann. Eu sinto muito por ela, por mim e pelas outras mulheres porque nós enfrentamos tudo isso e jamais conseguimos alguma coisa por ter ‘carinha bonitinha’ em lugar nenhum”, disse.

A vice-presidente do colegiado, vereadora Isabela Sousa (Cidadania), também criticou as declarações e ressaltou a importância da mulher na política.

“Pedi a palavra para me unir, em repúdio, à fala do presidente Lula, porque é o cúmulo do absurdo. Uma mulher que ajudou tanto no governo, que ajuda tanto, que é parceira do presidente, ainda tem que ouvir isso. Imaginem, a que ponto nós mulheres precisamos chegar na política. Então, nós não podemos aceitar. Eu acredito que todas as mulheres dessa Casa concordam que nós não podemos ser qualificadas com esse tipo de elogio, por mais bonitas que nós sejamos. A gente quer ser qualificada pelo trabalho que a gente realiza e pelo quanto que a gente soma na política”, destacou a vereadora.