Declaração de Lula sobre Gleisi Hoffmann gera polêmica nas redes sociais

Gleisi Hoffmann se pronunciou após críticas de parlamentares da oposição - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou grande repercussão nas redes sociais, após ele afirmar que escolheu uma mulher “bonita”, ao se referir a nomear Gleisi Hoffmann (PT) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal. O discurso foi feito na última quarta-feira, 13. A informação é da CNN.

“Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras”, disse Gleisi em resposta aos comentários de parlamentares da oposição.

As críticas foram feitas durante evento oficial no Palácio do Planalto, após a fala do presidente, referindo-se à ministra, para diminuir a distância com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Imediatamente após o comentário de Lula, parlamentares de oposição foram às redes sociais criticar a declaração.

Em rede social, Gleisi Hoffmann disse não ter “outro líder como o presidente Lula que mais empoderou mulheres”.

“Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais, no BB, na CEF, no STM e outros tantos lugares. Que moral vocês têm?”, elencou a ministra.

Confira postagem da ministra nas redes sociais: