Lula prepara nome de Gleisi para sucessão em 2026, diz coluna

Empossada como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) no começo desta semana, Gleisi Hoffmann (PT) pode estar passando por uma 'prova' para disputar o Palácio do Planalto em 2026, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desista de concorrer à reeleição.

A informação é da coluna Esplanada, do jornal Correio Braziliense. Segundo a publicação, Gleisi começará ter seu nome testado nas pesquisas de intenção de voto nos próximos meses. Ainda de acordo com a coluna, Lula quer ter mais uma opção ao nome de Fernando Haddad (PT), tido como candidato natural à sucessão em um possível recuo do atual presidente.

A coluna também aponta que o cenário colocaria Fernando Haddad como candidato ao governo em São Paulo, cargo para o qual foi derrotado em 2022, tendo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como postulante ao Senado na mesma chapa.