Lula elogia Haddad, mas alfineta postura: "Tem que passar charme"

Lula cobra "charme" de Haddad - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o lançamento do Crédito do Trabalhador, nesta quinta-feira, 12, para fazer uma cobrança 'inusitada' ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Durante o discurso, o chefe do Planalto pediu um pouco mais de "charme" por parte do petista.

Apesar da alfinetada, Lula elogiou a atuação de Haddad, e disse acreditar que o ministro terminará o mandato com o melhor trabalho apresentado na pasta até hoje.

“Tenho a felicidade de ter o Haddad de ministro da Fazenda. Companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo que ele tem que passar um pouco de charme. Fico pensando se as pessoas tem noção do que o companheiro Haddad já patrocinou como ministro da Fazenda nesses dois anos”, disparou Lula.

Logo em seguida, Lula falou sobre os desafios da economia, reforçando a confiança no trabalho exercido pelo atual titular da Fazenda.

“Economia não se faz com mágica. A gente não inventa, a gente sabe que aquilo que é fácil hoje, pode ser difícil amanhã, e por isso nós trabalhamos para que a coisa dê certo. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu já tive muitos ministros na Fazenda, mas vocês podem ter certeza, se vocês colaborarem, a gente vai terminar o nosso governo com o Haddad sendo o melhor ministro da Fazenda da história”, afirmou o presidente.