Gleisi faz aceno a Haddad ao assumir ministério

Gleisi elogia trabalho de Haddad - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A agora ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), fez uma aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta segunda-feira, 10, ao assumir o cargo.

Gleisi, que fez críticas recentes ao modelo econômico adotado por Haddad, disse estar disposta a ajudar na consolidação das pautas do ministério. Ela ainda elogiou o correligionário, a quem atribuiu como responsável por conduzir o país para a rota "do emprego e crescimento".

"Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando o Brasil na rota do emprego, crescimento e da renda", afirmou Gleisi ao discursar.

Gleisi assume a SRI com a missão de melhorar o diálogo com os setores políticos afastados do governo. Seu antecessor no cargo, Alexandre Padilha (PT), teve desentendimentos com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).