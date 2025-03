STF condena 63 envolvidos em ataques do 8 de janeiro

Mais 63 envolvidos no 8 de janeiro são condenados - Foto: Evaristo Sá | AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou mais 63 envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, o grupo invadiu os prédios dos Três Poderes em uma tentativa de golpe de Estado.

Ao todo, são 434 condenados por participação no episódio até o momento. Desta vez, as penas variam entre um ano e 17 anos de prisão. Noves deles terão que colaborar no pagamento de uma indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Os demais 54 condenados decidiram não aceitar o acordo de não persecução penal proposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Esse grupo não teria participado da invasão, participando apenas do acampamento no Quartel General do Exército na capital federal. Desses, 53 foram condenados a um ano de detenção pelo crime de associação criminosa, pena que será substituída com a restrição de alguns direitos.

Eles terão ainda que pagar uma multa de 10 salários mínimos por incitação ao crime. Segundo o STF, o grupo teria tentado estimular as Forças Armadas a uma tomada de poder fora do campo democrático.