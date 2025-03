Jerônimo e Rui anunciam novo Hospital Regional em Paulo Afonso

Reunião aconteceu nesta segunda, 10 - Foto: Henrique Raynal | Casa Civil

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciaram, nesta segunda-feira, 10, um acordo para a construção do novo Hospital Regional de Paulo Afonso, com investimentos de R$ 134 milhões.

O anúncio foi feito após uma reunião em Brasília, em que estiveram presentes também o prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), Alexandre Padilha (PT), que assume o Ministério da Saúde ainda nesta segunda, a secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

O hospital, que será vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), atenderá 22 municcípios próximos, contando com apoio do governo federal. A previsão é que a unidade seja construída em 18 meses.

“Então, no final do ano que vem, a gente já começa a funcionar com todos os serviços de alta complexidade. Esse hospital é parte do Novo PAC, é mais um grande empreendimento do programa em nosso estado, é o presidente Lula chegando em cada município da Bahia”, destacou Jerônimo.

Rui pontuou a importância da parceria entre as gestões estadual e federal. A obra fará parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"O hospital será construído pelo governo do estado e, depois de pronto, quem vai assumir e fazer a gestão é a Univasf. Portanto, Paulo Afonso ganhará um novo hospital, e logo, logo, estarei com Jerônimo em Paulo Afonso para dar a ordem de serviço e iniciar essa importante obra”, explicou o chefe da Casa Civil.