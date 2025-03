Bruno Reis promove mudanças no secretariado e anuncia criação de nova pasta

Bruno Reis - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou nesta segunda-feira, 10, em coletiva de imprensa no Cine Glauber Rocha, mudanças no comando das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Gestão (Semge) e da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Além disso, ele comunicou ainda a criação da Secretaria do Mar, que será focada no potencial náutico da capital baiana.

Décio Martins, que ocupava o cargo de gestor da Transalvador, assumirá a Semop. No seu lugar, ficará Diego Brito, o chefe de Gabinete do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz.

Alexandre Tinoco, que estava na Semop, irá comandar a Semge e o interino da pasta, Daniel Ribeiro, voltará para a subsecretaria da Fazenda (Sefaz) e a diretoria de Previdência municipal.

Já a nova secretaria do Mar será administrada pela ex-vereadora e chefe da Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais do Palácio Thomé de Souza, Andréa Mendonça (PDT).

A Secretaria do Mar faz parte da reforma administrativa que Bruno Reis vem fazendo aos poucos na prefeitura de Salvador. Desde o início do ano, o gestor municipal promoveu uma série de mudanças no seu secretariado, a exemplo da ida dos vereadores Luiz Carlos (Republicanos) e Alberto Braga (União Brasil), para as chefias das Secretarias de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e de Inovação e Tecnologia (Semit), respectivamente.

“Fiz no devido tempo, procurando escolher os melhores.Tinham mudanças que não davam para ocorrer antes do carnaval, por mais que as decisões já tivessem tomadas [...], mas logo que passou nós estamos aqui concluindo a nossa reforma e essa é a equipe é que vai nos ajudar. A gente vai seguir transformando Salvador, construindo uma cidade cada vez melhor”, declarou.