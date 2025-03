Marina Silva chega a Salvador para lançar chapa nacional da Rede

Presidência da Rede é ocupada pelos porta-vozes Wesley Diógenes e Heloísa Helena - Foto: Ascom Ministério

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desembarca em Salvador neste sábado, 8, para lançar a chapa de porta-vozes nacionais da Rede Sustentabilidade, partido da gestora.

O evento acontece no auditório do Hotel Fiesta, no bairro Itaigara, às 10h, na VI Conferência Estadual da Bahia, e também terá presença do candidato Giovanni Mokus, que terá como vice Iaraci Dias, atual porta-voz da sigla na Bahia.

“Esse é um momento de mudança para a Rede Sustentabilidade, que tem a oportunidade de apresentar novos nomes para trabalhar o partido de forma coeza, propondo novos desafios, com resgate de princípios e valores fundantes. Estou muito feliz de estar com Iaraci Dias nesta chapa”, afirma Mokus.

Estarão presentes no evento todos os porta-vozes da Bahia, dirigentes partidários de inúmeros estados, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, deputados federais e estaduais, ambientalistas, lideranças indígenas e a imprensa.

Atualmente, a presidência da Rede é ocupada pelos porta-vozes Wesley Diógenes e Heloísa Helena. A eleição será definida no Congresso Nacional do partido, entre 11 e 13 de abril deste ano.