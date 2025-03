Andreia Mendonça detalha projetos para Baía de Todos os Santos

Andreia terá pela frente relação com o Governo do Estado sobre Ponte Salvador-Itaparica - Foto: alter Pontes/ Secom PMS

Escolhida pelo prefeito Bruno Reis para comandar a recém-criada Secretaria do Mar, que tratará de assuntos ligados à Baía de Todos os Santos, Andreia Mendonça explicou os projetos que pretende tirar do papel e falou sobre sua saída das Relações Internacionais e interlocução com o Governo do Estado.

Um dos assuntos mais relevantes que Andreia terá de acompanhar é a construção da Ponte Salvador-Itaparica e a relação com o Governo do Estado. Segundo ela, o diálogo entre prefeitura e Estado ocorrerá para tratar do assunto.

“Com certeza. O governo do Estado vai ter todo o interesse em fazer uma interlocução conosco para que possamos desenvolver não só a ponte, mas o entorno da ponte, a entrada, a saída de Salvador, como isso vai impactar no trânsito, de todas as maneiras. E a maneira que a ponte vai ser explorada, claro que vai ter essa interlocução, principalmente na parte da sustentabilidade. Vai ter intervenções que podem alterar a biologia, tudo isso vai ser importante. O governo do Estado, sim, com certeza fará uma grande diálogo. Eu sou do diálogo”, garantiu.

Andreia pontuou ainda que o principal foco da secretaria nesse primeiro momento será as políticas de segurança do mar.

“O principal momento agora é a segurança no mar. É uma coisa importantíssima para todo mundo vir de barco aqui, para todo mundo frequentar a praia também. Nós precisamos ter segurança no mar. E depois conseguir juntar todos os projetos que têm outras secretarias para poder trazermos para nossa”, afirmou.