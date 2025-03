Félix não crava apoio ao União Brasil em 2026: “É outra eleição”

Presidente do PDT, Félix Mendonça - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O presidente do Partido Democrático Trabalhista da Bahia (PDT), Félix Mendonça Júnior, comentou, na manhã desta segunda-feira, 10, durante coletiva de imprensa no anúncio da sua irmã, Andréa Mendonça (PDT), como nova gestora da secretaria do Mar, sobre um possível apoio a União Brasil nas eleições de 2026.

“Nós não estamos falando aqui da participação em 2026”, disse, acrescentando que a nomeação da sua irmã ocorre ainda em relação ao apoio à disputa eleitoral de 2024.

Na conversa, o deputado federal ressaltou a aliança com Bruno Reis e se esquivou quando questionado se manterá a sigla ao lado da base do gestor no ano que vem.

“Nós apoiamos Bruno Reis e estamos muito satisfeitos com o apoio que tivemos. 2026 é outra eleição, outra conversa”, declarou, afirmando que “o ideal era que o PT tivesse o nome”.

“Se nós não tivermos [nome], vamos conversar sim com o governo, vamos conversar com a oposição, até porque a gente nem sabe quem são os candidatos ainda”, disse.