Gargalos com ambulantes serão prioridade da Semop, promete Décio

Décio Martins foi anunciado nesta segunda-feira como novo titular da Semop - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O novo secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, foi empossado nesta segunda-feira, 10, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e prometeu priorizar a situação dos ambulantes que trabalham em Salvador. Segundo ele, a questão ainda é um gargalo da pasta e precisa ser resolvido.

“Eu me sinto muito animado com o novo desafio. Estou com muita garra para trabalhar. Mesmo o secretário de [Alexandre] Tinôco tendo feito uma grande gestão, nós temos sim gargalos com os ambulantes que precisamos enfrentar. São pais e mães de família que merecem respeito, pois trazem da sua atividade o sustento para a sua casa. Então meu principal mote será esse”, garantiu o titular da Semop.

Décio também apontou a iluminação pública, a Guarda Civil Municipal e a Limpurb como serviços que estão funcionando bem em Salvador, mas ainda sinalizou que será preciso aumentar o número de vagas nos cemitérios das cidades.

“São locais que a gente vai poder debater, debater o plano de segurança, saber como posso sugerir para realizar melhorias no órgão. E não tenha dúvida que estou com muita garra, para fazer um grande trabalho. Apesar de ter passado em diversos órgãos, eu sou um eterno aprendiz”, afirmou Décio.

Questionado sobre possíveis mudanças no segundo escalão da Semop, como as diretorias de Limpurb e da Guarda Civil Municipal, Décio assegurou que não pretende mexer nos gestores que lá estão. Segundo ele, o trabalho realizado pela pasta é bom.

“Eu, com toda a humildade, afirmo que estou indo lá para aprender, levar também o meu conhecimento de gestão, para poder fazer um grande gestão, mas ouvindo esses profissionais que já estão no dia a dia lá da atividade. Então, no primeiro momento, eu quero dizer aqui que são profissionais que eu admiro bastante e vou buscar ter uma melhor das relações”, concluiu.