Alexandre Tinoco assume Semge e destaca foco em "cuidar das pessoas"

Alexandre Tinoco - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O secretário recém-realocado da secretaria municipal de Ordem Pública (Semop) para a secretaria de Gestão (Semge), Alexandre Tinoco, ressaltou o entusiasmo de estar assumindo um novo posto e antecipou que seu foco será “cuidar das pessoas”.

“É uma pasta muito vasta. Cuida de toda parte das coisas sistêmicas, planejamento, organização, enfim, mas cuida também principalmente da questão dos nossos servidores, dos nossos prestadores de serviço. Toda a cidade que quer evoluir, que quer crescer tem que cuidar bem do seu povo e para cuidar bem do seu povo, você tem que estar cuidando bem das pessoas que servem o povo. Então, o foco é cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem das demais”, declarou, acrescentando que espera “poder desenvolver um trabalho a contento”.

Sobre a despedida da Semop, Tinoco ressaltou seu trabalho com os ambulantes e disse que espera ter contribuído na gestão.

“A gente pôde fazer um trabalho envolvendo todas as áreas da secretaria, mas essa questão dos ambulantes foi muito importante, porque é uma parcela economicamente vulnerável da nossa população. Eu espero ter contribuído ao longo desse período para poder organizar os melhores, dar melhores condições para eles”, afirmou.

| Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Além de Tinoco, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou nesta segunda, 10, mais três nomes que irão comandar outras pastas.

Décio Martins, que ocupava o cargo de gestor da Transalvador, assumirá a Semop. No seu lugar, ficará Diego Brito, o chefe de Gabinete do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz.

Já a nova secretaria do Mar será administrada pela ex-vereadora e chefe da Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais do Palácio Thomé de Souza, Andréa Mendonça (PDT).