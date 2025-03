Novos ministros de Lula tomam posse em Brasília

Padilha assumiu o Ministério da Saúde - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empossou, na tarde desta segunda-feira, 10, os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha (PT) e Gleisi Hoffmann. As mudanças fazem parte da reforma ministerial prometida pelo governo.

Padilha, que deixou a Secretaria de Relações Institucionais para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade, prometeu ter como carro-chefe da sua gestão a redução da fila no atendimento especializado. Essa é a sua segunda passagem pela pasta, considerada uma das mais importantes na Esplanada.

"Vou trabalhar para buscar o maior acesso e menos tempo de espera para quem procura uma especialidade. Não tem solução mágica", destacou o novo ministro.

Nova titular da Secretaria de Relações Institucionais, cargo deixado por Padilha, Gleisi se comprometeu a construir pontes com os partidos políticos. Ao discursar, a petista fez elogios ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), presente no ato de posse.

"Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e, agora, da soberania nacional. Respeitamos e temos relações com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e brasileiras", afirmou Gleisi.