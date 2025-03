Vereadora minimiza espaço do Cidadania e aguarda conversa com Bruno

Isabela Sousa é presidente do Cidadania - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

Mesmo compondo a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), o Cidadania ficou de fora do governo municipal. Única representante do partido na Câmara Municipal de Salvador (CMS), a vereadora Isabela Sousa minimizou o assunto e disse que aguarda uma conversa com o gestor.

“O partido, infelizmente, ainda é muito pequeno. A gente está em uma construção, e reconstrução do partido. Então, a grande realidade é que o PSDB teve um trabalho muito maior dentro dessa federação e por isso teve acesso a mais espaço do que o Cidadania”, disse Isabela nesta segunda-feira, 10.

“Acredito que o prefeito Bruno Reis ainda vai sentar para conversar com outros partidos. Nunca a gente deixou de ter espaço e o prefeito vai continuar dando esse espaço para a gente, com toda certeza. Ainda não chegou o momento do Cidadania”, acrescentou.

Como adiantado pelo Portal A TARDE, o chefe do Executivo municipal deve iniciar as conversas com os vereadores neste mês de março.

Sobre a relação com o presidente da Casa Legislativa e o próprio prefeito, Isabela afirmou que tem “uma boa relação” com ambos.

Fim da federação PSDB-Cidadania

Em coletiva de imprensa, a vereadora, que preside a sigla no âmbito estadual, também contou que irá se reunir com a executiva nacional no próximo domingo, 16, para discutir sobre o fim da federação.

“No domingo, a gente vai consolidar [o fim da federação com o PSDB] nessa reunião da Executiva Nacional”, disse.

Em fevereiro, o Cidadania formalizou um ofício pedindo o fim da federação com os tucanos, após reunião da executiva. A decisão ainda depende do aval do Diretório Nacional, que deve ser dada no fim de semana.