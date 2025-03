Nísia aponta "campanha misógina" em sua passagem por ministério

Nísia deixou o Ministério da Saúde - Foto: Reprodução | GloboNews

A cientista social e pesquisa Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde, afirmou, nesta segunda-feira, 10, ter sido alvo de uma "campanha misógina" durante sua passagem pela pasta. A fala ocorreu durante o evento que oficializou sua saída do posto, dando lugar a Alexandre Padilha (PT).

Nísia disse não aceitar esse tipo de comportamento, e cobrou ainda mudanças na forma de se fazer política no país. A troca no comando do ministério se deu diante da pressão dos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do descontentamento do próprio chefe do Palácio do Planalto.

"Não posso esquecer que, durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu para desvalorizar meu trabalho, minha capacidade e minha idoneidade. Não é possível e não aceito como natural comportamento político dessa natureza", disparou Nísia Trindade, que continuou.

"Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida da população", completou a ex-ministra da Saúde.

Nísia Trindade assumiu o Ministério da Saúde em janeiro de 2023, logo no início do governo Lula, somando mais de dois anos.